Происшествия 27 января 2023, 18:59 Радикал снова сжег Коран у мечети в Копенгагене Датский радикал Палудан сжег Коран в назидание турецкому лидеру Эрдогану РИА «Новости»

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Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан в очередной раз сжег Коран. На этот раз он совершил акцию протеста у мечети в Копенгагене. Видео появилось в распоряжении «Говорит Москва». Причем на кадрах видно, что его в это время защищали полицейские.

Ультраправый радикал пригрозил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что будет и дальше по пятницам сжигать священную книгу мусульман до тех пор, пока турецкий лидер не согласится ратифицировать заявление Швеции о вступлении в НАТО.

Неделей ранее Расмус Палудан уже сжигал Коран перед посольством Турции в Стокгольме. При этом выяснилось, что власти Швеции заранее знали о готовящейся акции, но не остановили радикалов.

В ответ на это Эрдоган заявил, что Швеция не дождется от Турции поддержки в своем желании вступить в ряды Североатлантического альянса.

Россия также осудила провокацию со стороны экстремистов. Спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что мир стал свидетелем разжигания межрелигиозной розни, оскорбления чувств верующих.