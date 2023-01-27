27 января 2023, 18:59
Радикал снова сжег Коран у мечети в Копенгагене
Датский радикал Палудан сжег Коран в назидание турецкому лидеру Эрдогану
Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан в очередной раз сжег Коран. На этот раз он совершил акцию протеста у мечети в Копенгагене. Видео появилось в распоряжении «Говорит Москва». Причем на кадрах видно, что его в это время защищали полицейские.
Ультраправый радикал пригрозил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что будет и дальше по пятницам сжигать священную книгу мусульман до тех пор, пока турецкий лидер не согласится ратифицировать заявление Швеции о вступлении в НАТО.
Неделей ранее Расмус Палудан уже сжигал Коран перед посольством Турции в Стокгольме. При этом выяснилось, что власти Швеции заранее знали о готовящейся акции, но не остановили радикалов.
В ответ на это Эрдоган заявил, что Швеция не дождется от Турции поддержки в своем желании вступить в ряды Североатлантического альянса.
Россия также осудила провокацию со стороны экстремистов. Спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что мир стал свидетелем разжигания межрелигиозной розни, оскорбления чувств верующих.
Турция
Швеция
Коран
Реклама
Реклама