Власть 23 января 2023, 21:32 Россия осудила сожжение Корана в Швеции МИД России: Москва осуждает действия экстремистов по сожжению Корана в Стокгольме freepik

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Россия осуждает провокационную акцию экстремистов по сожжению Корана в Стокгольме и призывает принять меры в отношении радикалов. Такое заявление сделал спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович, его опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о „свободе слова и самовыражения“, выливается в разжигание межрелигиозной розни, оскорбление чувств верующих — на этот раз мусульман. Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия. Призываем принять меры в отношении радикалов», — говорится в заявлении Аскальдовича.

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Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что это не первая акция экстремистов против ислама в Европе. Аскальдович подчеркнул, что подобные действия происходят при попустительстве «цивилизованного Запада», что показывает его истинное отношение к тем, кто по их мнению, не входит в «касту равных».

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Сожжение Корана перед посольством Турции посчитали явным нарушением обязательств, которые подписала Швеция в соглашении о вступлении в НАТО. Турция пригрозила приостановить одобрение заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс.