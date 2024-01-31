Происшествия 31 января 2024, 15:29 Женщина с 4-дневным ребенком погибли в ДТП под Воронежем Четырехдневный ребенок погиб в аварии с большегрузом под Воронежем

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На трассе в Воронежской области произошло смертельное ДТП с большегрузом. Погибла женщина и ее четырехдневный ребенок, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла в 13:50 в Павловском районе на 648-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo ехала со своим четырехдневным ребенком. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там легковушка врезалась в фуру Scania.

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Женщина и новорожденный погибли. Водитель большегруза получил травмы. Его госпитализировали.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Под Саратовом накануне произошла авария, в которой погибли три человека. Две легковушки столкнулись в районе села Безымянное Энгельсского района. Жертвами ДТП стали трое, еще два человека получили разные травмы. Спасателям пришлось доставать выживших из искореженных машин.