Чудом выживший таксист рассказал о нападении пермского стрелка

Таксист, которому чудом удалось спастись от пули пермского стрелка, рассказал о своем везении. Его слова привел сайт mk.ru.

Молодой человек, устроивший стрельбу в Пермском университете, начал стрелять еще на улице по проезжавшим машинам. Едва не пострадавший водитель такси сообщил, что прямо перед нападением от высадил девушку на соседней улице.

«Я проехал буквально 15-20 метров, когда мне навстречу из-за припаркованных авто вышел человек во всем черном. На голове у него были балаклава и шлем, а в руках ружье. Он направил его в мою сторону и выстрелил», — рассказал таксист.

В зеркало заднего вида мужчина увидел, что у следовавшей за ним машиной было повреждено лобовое стекло. Таксист остановился, только когда увидел сотрудников ДПС. Он рассказал им о произошедшем и передал приметы стрелка. Затем водитель сообщил все руководству таксопарка и оттуда направился в отделение полиции.

«Когда он направил на меня ружье — а это было на расстоянии двух-трех метров — это было очень страшно. Мне очень повезло, что он не попал в лобовое стекло, все могло бы кончиться очень печально», — сказал таксист.

Стрельба произошла в Пермском университете в понедельник, 20 сентября. В результате погибли шесть человек, более 20 пострадали. Ранее стало известно, что 18-летний стрелок еще в школе проявлял жестокость и угрожал своей учительнице расправой из-за плохой оценки.