Главные вопросы к делу о стрельбе в Перми: видео

Пермский стрелок еще в школе удивлял одноклассников своей жестокостью. Например, на уроке истории он заявил, что нацисты были правы, создав газовые камеры для евреев. Кроме того, он обещал застрелить учительницу, которая поставила ему плохую оценку. Соседи и знакомые стрелка рассказали «360» о нем. Главное — в видео.

18-летний юноша устроил бойню в одном из университетов Перми накануне утром. Официально жертвами расправы стали шесть человек. Еще 24 пострадали.