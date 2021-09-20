«Что же он такое сделал». Отец пермского стрелка признался, что в шоке от произошедшего

Отец студента, устроившего стрельбу в Пермском университете, признался, что в шоке от произошедшего и не может прийти в себя. Об этом он сообщил RT.

Мужчина рассказал, что его сын живет с матерью в Перми, а сам он проживает в Самаре. По его словам, он не знает, чем занимался подросток. Он думал, что сын был увлечен только компьютером. И он даже не знает, что на самом деле произошло.

«Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал», — сказал его отец.

О стрельбе в вузе, которую устроил его сын, мужчине сначала сообщила его мать. Потом он уже позвонил бывшей супруге, ее в тот момент допрашивали в полиции.

«Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может», — признался он.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла в понедельник утром. По данным Минздрава, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавший на вуз был задержан, его ранили при задержании, когда он пытался оказать сопротивление. СМИ сообщили, что стрелка прооперировали и перевели в реанимацию, он в тяжелом состоянии.