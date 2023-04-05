Происшествия 05 апреля 2023, 13:21 «Что у них в голове?» Долгополова и Оганесяна проверят на экстремизм из-за шутки о теракте в Петербурге Генпрокуратура оценит стендап комиков Оганесяна и Долгополова о теракте в Петербурге Соцсети

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Глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру с просьбой оценить действия комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Поводом стала их шуточная постановка в Берлине о теракте в Петербурге. Мизулина в своем Telegram-канале назвала этот юмор «отвратительным и недопустимым».

«В теракте пострадали 40 человек, 25 находятся в больницах, из них пятеро в тяжелом состоянии. Они вообще об их семьях подумали? Сострадание, эмпатия вообще присутствует? Что вообще в их головах, если они считают, что это смешно? Или это одобрение терроризма?» — задалась вопросами она.

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Екатерина Мизулина отметила, что в США вряд ли оценили бы подобный стендап о терактах 11 сентября. Она добавила, что обществу стоит возмутиться и заставить комиков извиниться.