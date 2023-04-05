Общество 05 апреля 2023, 12:00 Оганесян и Долгополов высмеяли на своем концерте в Берлине гибель Татарского Shot: на комиков Оганесяна и Долгополова могут открыть дело из-за гибели Татарского

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Комики Александр Долгополов и Гарик Оганесян пошутили на концерте в Берлине на тему гибели военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Telegram-канал Shot написал, что теперь на юмористов в России могут завести уголовное дело.

Долгополов в рамках сценки подарил Оганесяну статуэтку. Последний поставил презент рядом с собой, зрители в зале аплодировали и смеялись.

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«Теперь на них могут завести уголовное дело за оправдание терроризма», — сказано в сообщении издания.

Известно, что Оганесян был одним из сотрудников телешоу «Вечерний Ургант», выходившего на Первом канале. Комик уехал из РФ после начала спецоперации на Украине. Его коллега — Долгополов — покинул страну задолго до этих событий.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля. В этот день он проводил творческий вечер в одном из кафе Санкт-Петербурга. В какой-то момент к нему подошла девушка и подарила ему бюст с его изображением. Через некоторое время в помещении произошел взрыв, военкор погиб на месте. Многие гости мероприятия пострадали. Вручившей Владлену Татарскому статуэтку оказалась террористка Дарья Трепова, ее арестовали на два месяца.