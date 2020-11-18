Что происходит в Коммунарке после взрыва кислородной трубы? Видео с места

Больница для лечения пациентов с коронавирусом в московском поселке Коммунарка окружена пожарными машинами. Из здания идут клубы дыма или пара, сообщает корреспондент «360».

Иногда в ворота заезжают машины скорой помощи.

Взрыв кислорода произошел в строящемся корпусе больницы, никто не пострадал. Причиной в МЧС назвали разгерметизацию кислородной магистрали при проведении монтажных работ.

На работу корпусов, в которых находятся пациенты, происшествие не повлияло, добавили в ведомстве. Источник «Интерфакса» отмечал, что в результате происшествия «повреждено оборудование и помещения, отмечается сильное задымление».

На лечении в Коммунарке по состоянию на утро 17 ноября находились 954 пациента. С момента открытия больницы через нее прошли более 10 тысяч больных с COVID-19.