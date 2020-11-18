Пациенты коронавирусной больницы в Коммунарке не пострадали при взрыве кислородной трубы

«При проведении монтажных работ произошла разгерметизация кислородной магистрали в строящемся корпусе больницы в Коммунарке. Больных в корпусе не было. Данное происшествие не повлияло на работу действующих корпусов. Находящиеся на лечении пациенты находятся в безопасности», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В распоряжение «360» попало видео с места пожара. На нем видно, как клубы дыма растянулись на несколько десятков метров в высоту. На месте работают спасатели.

«Пожар в коронавирусной больнице, <…> был сильный хлопок, взрыв какой-то. Пошел дым», — говорит автор ролика.

ГКБ № 40 в Коммунарке принимает большое количество болеющих СОVID-19. По последним данным, в учреждении на лечении находятся 733 пациента. За все время борьбы с коронавирусом медики выписали более 10 тысяч человек.