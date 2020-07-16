ЧС на Таймыре: на месте разлива собрали уже 159 кубометров топлива

На Таймыре продолжают ликвидировать последствия крупного разлива топлива. К утру собрали уже значительную часть нефтепродуктов. Об этом рассказали в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

«На месте разлива авиационного топлива в поселке Тухард на сегодняшний день собрано 159 кубических метров топливно-водяной смеси. Продолжается ее перевозка в место временного хранения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, восстанавливают и водоемы, в которые тоже попало топливо. Там уже установили ограждающие боны, а сами озера обработаны сорбентом. На поверхности воды поставили специальные фильтрующие конструкции.

Специалисты проверяют качество воды и грунты, мониторинг экологической обстановки продолжается. В ближайшее время обработанные почву и водную смесь отправят на утилизацию.

Топливо разлилось еще 12 июля. Один из трубопроводов разгерметизировался, и керосин попал на территорию вертолетной площадки и участок рядом с ней. На Таймыре по-прежнему действует режим ЧС.