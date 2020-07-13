Режим ЧС и тонны горючего. Что известно о разливе авиационного топлива на Таймыре

Всего за 15 минут более 44 тонн авиационного топлива разлилось на Таймыре и попало в водоемы. Предварительной причиной назвали разгерметизацию трубопровода «Норильсктрансгаза». В поселке ввели режим чрезвычайной ситуации.

Утром 12 июля в СМИ появились сообщения о разливе нескольких тонн авиационного топлива около поселка Тухард на Таймыре. Аварию удалось локализовать, поэтому горючее не успело попасть в реку Большую Хету. Позже информацию о ЧП подтвердили в компании «Норильсктрансгаз», которая входит в ГМК «Норникель».

«Около 11:15 (15:15 мск) при перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего „Норильсктрансгазу“. По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонны топлива», — сообщили в пресс-службе.

На место сразу отправили аварийные службы для ликвидации всех последствий. В компании заверили, что никто не пострадал, а жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

«Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в адрес МЧС. Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива», — отметили в «Норильсктрансгазе».

Последствия ЧП

Несмотря на то, что Большую Хету удалось защитить от загрязнения, авиакеросин все равно попал в два водоема.

«По уточненным данным, произошел разлив 55 кубометров топлива на площади более 30 квадратных метров в месте прорыва. С учетом рельефа местности часть топлива попала в два водоема, у которых общий ручей», — рассказали ТАСС в экстренных службах.

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Специалисты установили в реке семь линий боновых заграждений, чтобы защитить от топлива. Заграждения растянули на 550 метров. Кроме того, загрязненный грунт обработали 750 килограммами сорбента. Всего на место разлива привезли 500 килограммов сорбента и доставили необходимое оборудование для сбора горючего.

Разбираться в произошедшем начали следователи. Они завели уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

«По результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», — заявили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

Правоохранители выяснили, что топливо разлилось во время перекачки с баржи на производственный склад. Разгерметизация трубопровода привела к тому, что авиационный керосин попал на территорию вертолетной площадки и участок рядом с ней. Груз доставили в Тухард на теплоходе «Лейтенант Филиппов» Енисейского речного пароходства.

Кроме следователей, проверку организовала прокуратура Красноярского края. Сотрудники прокуратуры хотят выяснить причину ЧП и оценить соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

В самом поселке объявили режим чрезвычайной ситуации. Как уточнили в администрации района, топливо попало в безымянное озеро площадью 600 квадратных метров. «В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера», — отметили в пресс-службе.

Сейчас специалисты продолжают собирать топливо, а правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего на Таймыре.