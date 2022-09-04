Происшествия 04 сентября 2022, 21:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Режим ЧС ввели в Костанайской области Казахстана из-за лесных пожаров Власти Костанайской области Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров

Читать 360tv в

Чрезвычайную ситуацию местного масштаба объявили власти Костанайской области на севере Казахстана. Причиной стали бушующие третий день лесные пожары. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На сегодняшний день объявлен ЧС местного масштаба по Костанайской области. С резерва акимата (мэрии — прим. ред.) области направлены средства для оказания помощи пострадавшим. Это, в первую очередь, проживание и питание», — сказано в сообщении пресс-службы администрации региона.

Реклама

Около 200 человек остаются в пунктах эвакуации. Как уточнили в пресс-службе, многие, удостоверившись безопасности, вернулись к своим домам, остальные уезжают к родственникам.

Реклама

Общественность региона в ближайшие дни планирует открыть фонд, посредством которого казахстанцы могут оказывать поддержку жителям, чьи дома пострадали при пожарах.

Ранее днем глава МЧС республики сообщил, что при пожаре в Костанайской области погиб пожилой инвалид. По его словам, участковый инспектор во время эвакуации оповестил мужчину, но тот отказался уезжать.

0 0 0 0 0 0