Происшествия 04 сентября 2022, 08:18 Поделиться Telegram

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Viber Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана МЧС Казахстана сообщило о гибели инвалида при пожаре в Костанайской области МЧС Казахстана

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Пенсионер погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана. Об этом сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.

По его данным, погибший — инвалид 1936 года рождения. По словам Ильина, участковый инспектор во время эвакуации оповестил его, но мужчина отказался уезжать, сообщил ТАСС.

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«Тем не менее следственные мероприятия по факту гибели человека будут проводиться», — добавил Ильин.

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По данным МЧС, травмы и ожоги в результате пожаров на севере страныполучили 10 человек.

Огонь в Костанайской области уничтожил более сотни домов, уточнил Sputnik Казахстан.

В селе Аманкарагай пострадали 98 жилых домов и хозяйственных построек, на территории Аманкарагайской нефтебазы — 108 строений, восемь жилых домов и одно административное здание — в селе Озерное, в селе Лесное сгорел один жилой дом.

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