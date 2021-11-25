После пожара в шахте «Листвяжная» судьба 35 горняков остается неизвестной. Спасательные работы приостановили до утра, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

«В настоящее время судьба 35 шахтеров неизвестна», — заявил Чуприян журналистам.

Он добавил, что одно из отделений МЧС перестало выходить на связь. На поиски сотрудников ведомства направили резервные силы и средства.

«Отделение находилось в самой отдаленной части шахты. В настоящее время обнаружено три тела спасателей, их поднимают на поверхность. Судьба троих спасателей пока не известна», — уточнил врио главы министерства.

Проведение спасательных работ усложняют высокая температура и завалы. При этом Чуприян отметил, что у МЧС нет информации о взрыве в шахте. Спасательную операцию решили приостановить на ночь.

«Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», — пояснил врио главы МЧС.

Рано утром 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошло задымление. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 50 человек. СК уже завел уголовное дело и приступил к расследованию.