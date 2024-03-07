Важное 07 марта 2024, 12:45 Технологический инцидент произошел на череповецкой «Северстали» Компания «Северсталь» в Череповце сообщила о технологическом инциденте РИА «Новости»

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Технологический инцидент произошел на предприятии «Северсталь» в Череповце. Об этом сообщил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня утром в доменном производстве произошел технологический инцидент. <…> Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт», — написал он.

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По словам Виноградова, в результате случившегося никто не пострадал. Причины инцидента выясняются. Гендиректор не привел других подробностей произошедшего.

Накануне в Туве на Шагонарской ТЭЦ вспыхнул пожар. По данным МЧС, на предприятии загорелись котельные, из-за угольной пыли произошел взрыв. В результате ЧП пострадали 23 человека. Состояние двух раненых остается крайне тяжелым.