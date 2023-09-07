Происшествия 07 сентября 2023, 23:11 Члены избиркома в Волновахе получили ранения при обстреле ВСУ Избирком ДНР: в результате обстрела ВСУ ранены члены комиссии в Волновахе unsplash.com

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Члены избирательной комиссии в Волновахе получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе избиркома ДНР. Пострадавшие получили легкие травмы.

Одна из сотрудниц избирательной комиссии находится в больнице, она идет на поправку. Остальным раненым оказали необходимую медицинскую помощь.

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«Волновахская участковая избирательная комиссия работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе ЦИК.

Днем 6 сентября члены избиркома в Волновахе также были ранены во время атаки ВСУ. Украинская армия выпустила по городу три ракеты из РСЗО, две из которых достигли цели.