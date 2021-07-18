Число жертв железнодорожной аварии в Приамурье возросло до трех

В Амурской области спасатели обнаружили тело одного из двух пропавших без вести после столкновения двух грузовых поездов. Об этом со ссылкой на Центр гражданской защиты и пожарной безопасности региона сообщило РИА «Новости».

Спасатели начнут извлекать тело после того, как восстановительный поезд с краном расчистит место подхода. Число жертв, таким образом, достигло трех человек. Продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести. Еще трое пострадали. Их эвакуировали на вертолете. Из-за сильного задымления в Приамурье машину пришлось сажать в поселке Горном. Пострадавших доставили туда на автомобилях. Их транспортируют в больницу города Зеи.

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло накануне на участке железной дороги Улак — Эльга необщего пользования, который используется для перевозки грузов угледобывающей компанией «Эльгауголь». ОАО «РЖД» не отвечает за движение поездов на этом участке.

По предварительной версии, причиной столкновения поездов мог стать сердечный приступ у машиниста.