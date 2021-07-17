Причиной столкновения поездов в Приамурье мог стать приступ у машиниста

Причиной лобового столкновения двух грузовых поездов на участке Улак — Эльга в Амурской области мог стать сердечный приступ у машиниста. Такую предварительную версию озвучили в компании «Эльгауголь», сообщил ТАСС.

Два грузовых состава столкнулись на 51-м километре от станции Верхний Улак в субботу. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. С рельсов сошло девять вагонов.

«360» публиковал видео, снятое на месте аварии. На кадрах видно, что на раскуроченных поездах не осталось живого места.

Авария произошла на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией «Эльгауголь» для перевозки грузов.

По факту аварии завели дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Дальневосточная транспортная прокуратура между тем сообщила, что столкновение поездов не повиляло на пассажирское сообщение.

В компании «Эльгауголь» пообещали семьям погибших и пострадавшим оказать всю необходимую помощь. Работа по устранению последствий аварии продолжается.