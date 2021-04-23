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    23 апреля 2021, 11:44

    Число жертв в аварии на КАД в Петербурге выросло до трех

    Дарья Морозова

    Появилась новая информация об аварии на КАД в Санкт-Петербурге. Количество погибших выросло до трех. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Скончались водитель и два пассажира после столкновения с двумя грузовиками. Водители последних также получили травмы и находятся в больнице.

    Тела погибших отправили в морг на экспертизу для установления личности.

    В Санкт-Петербурге на внутренней стороне Кольцевой автодороги (КАД) произошла крупная авария. Столкнулись два грузовика и легковушка, после чего начался пожар. В начале была зафиксирована гибель двух человек.