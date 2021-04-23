Число жертв в аварии на КАД в Петербурге выросло до трех

Появилась новая информация об аварии на КАД в Санкт-Петербурге. Количество погибших выросло до трех. Об этом сообщило ИА Nation News.

Скончались водитель и два пассажира после столкновения с двумя грузовиками. Водители последних также получили травмы и находятся в больнице.

Тела погибших отправили в морг на экспертизу для установления личности.

В Санкт-Петербурге на внутренней стороне Кольцевой автодороги (КАД) произошла крупная авария. Столкнулись два грузовика и легковушка, после чего начался пожар. В начале была зафиксирована гибель двух человек.