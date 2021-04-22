Два человека погибли в ДТП с фурой и эвакуатором в Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге на внутренней стороне Кольцевой автодороги (КАД) произошла крупная авария. Столкнулись два грузовика и легковушка, после чего начался пожар, сообщил «360» источник. На месте погибли два человека.

Информацию подтвердили в ГИБДД.

ДТП произошло в половине седьмого вечера через 800 метров после съезда с КАД на Шафировское шоссе. Пожарные потушили пламя в 19:13.

В ГИБДД сообщили, что от полученных травм на месте скончались два человека: водитель и пассажир легковой машины ВАЗ.

«Движение на участке происшествия временно приостановлено, объезд через город. По факту аварии проводится проверка. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали «360» в ведомстве.

Судя по видео с места, аварию спровоцировал эвакуатор. На кадрах видно, как грузовик выезжает из облака рыжей пыли, на дорогу валится какая-то балка, после чего эвакуатор останавливается в средней полосе и включает аварийку.

Через несколько секунд в него врезается ВАЗ, а следом — фура с надписью «Мираторг». После чего начинается пожар. Легковушка и кабина фуры полностью сгорели.