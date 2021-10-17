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    17 октября 2021, 10:07

    Число жертв урагана на Сахалине увеличилось до двух

    Губернатор Сахалина Лимаренко сообщил о смерти второй пострадавшей от урагана

    Ольга Назаркина

    Пострадавшая при падении обломков кровли в Александровске-Сахалинском женщина умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Владимир Лимаренко.

    Число жертв урагана на Сахалине увеличилось до двух

    «Только что министр здравоохранения Владимир Кузнецов сообщил мне, что врачам не удалось спасти второго пострадавшего от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском», — написал он у себя в Telegram.

    Пострадавшая скончалась на операционном столе. Лимаренко принес соболезнования близким и родным погибшей. Ее семье будет оказана финансовая и другая необходимая помощь.

    Ранее было известно о смерти одного человека в Александровске-Сахалинском. Происшествие случилось, когда ураганный ветер сорвал часть крыши здания, обломки отлетели в стоявших неподалеку людей.

    Из-за разгула стихии часть Охинского района осталась без света. Пока электроснабжения нет в селах Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво и Лагури. По словам Лимаренко, основная причина массовых отключений — постоянный перехлест проводов.

    «Сейчас в районе отмечается ураганный ветер, в городе до 25 метров в секунду, на побережьях — до 30 метров в секунду — это нестандартная ситуация, ветер квалифицируется как „ураганный“», — пояснил он.