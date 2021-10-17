Число жертв урагана на Сахалине увеличилось до двух

Пострадавшая при падении обломков кровли в Александровске-Сахалинском женщина умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Владимир Лимаренко.

«Только что министр здравоохранения Владимир Кузнецов сообщил мне, что врачам не удалось спасти второго пострадавшего от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском», — написал он у себя в Telegram.

Пострадавшая скончалась на операционном столе. Лимаренко принес соболезнования близким и родным погибшей. Ее семье будет оказана финансовая и другая необходимая помощь.

Ранее было известно о смерти одного человека в Александровске-Сахалинском. Происшествие случилось, когда ураганный ветер сорвал часть крыши здания, обломки отлетели в стоявших неподалеку людей.

Из-за разгула стихии часть Охинского района осталась без света. Пока электроснабжения нет в селах Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво и Лагури. По словам Лимаренко, основная причина массовых отключений — постоянный перехлест проводов.

«Сейчас в районе отмечается ураганный ветер, в городе до 25 метров в секунду, на побережьях — до 30 метров в секунду — это нестандартная ситуация, ветер квалифицируется как „ураганный“», — пояснил он.