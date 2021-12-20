Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 169

До 169 человек возросло число жертв тихоокеанского тайфуна «Раи» на Филиппинах. Кроме того, не менее 107 человек пострадали, 50 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила газета The Manila Times со ссылкой на власти.

По информации издания, наибольшее число погибших в регионе Центральные Висайи — 129 человек. В регионе Западные Висайи зарегистрировано 22 погибших, в Караге — 10, в Северном Минданао семь, а также один на Полуострове Замбоанга. Ранее AFP сообщило о 108 погибших.

Новый тайфун «Раи» сформировался в западной части Тихого океана. О его появлении 16 декабря сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тысяч местных жителей из-за приближения тайфуна.

По данным специалистов, тайфун движется в сторону вьетнамской провинции Биньдинь.

Ранее сообщалось, что сахалинец погиб под обломками сорванной ураганом крыши.