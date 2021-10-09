Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 26

В Оренбургской области от суррогатного алкоголя, по последним данным, пострадали 54 человека. Из них скончались 26. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Пострадавших 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжелом состоянии доставлен в больницы уже в коме. На данный момент умерли 26 человек, 28 живы», — сообщил представитель ведомства в беседе с РИА «Новости».

Сейчас на востоке Оренбуржья работает бригада самых опытных реаниматологов и наркологов, уточнили в министерстве.

В ночь на 7 октября в Оренбургской области произошло массовое отравление алкоголем. Количество жертв росло с каждым днем. Как показали анализы, в крови пострадавших был метанол. У некоторых его концентрация в несколько раз превышала смертельную дозу.

Выяснилось, что паленую водку продавали в пластиковых и стеклянных бутылках с разными этикетками. Следствие завело шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. Расследовать дело взялся центральный аппарат СК. Шесть человек задержаны, решается мера пресечения.