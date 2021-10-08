Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье возросло до 21

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 21. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, еще 25 человек пострадали, из них 23 в больнице. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее власти региона сообщали о 18 погибших и 36 пострадавших.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту массового отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области в центральный аппарат СК. Всего по факту произошедшего было возбуждено пять дел, которые объединили в единое производство.

Следователи в пятницу задержали шесть подозреваемых в сбыте суррогата. Предполагается, что организатором производства был 29-летний житель Орска. В этом городе покупали выпивку все отравленные. Перед судом будут ходатайствовать о заключении всех задержанных под стражу.

Массовое отравление фальсификатом произошло в Оренбуржье в ночь с 6 на 7 октября. Анализы пострадавших и умерших показали наличие чистого метанола, концентрация которого в организме в некоторых случаях превышала смертельную дозу в три-пять раз, сообщил Минздрав области.