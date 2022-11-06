Число жертв при крушении самолета в Танзании выросло до 19 — СМИ | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 19:23 Число жертв при крушении самолета в Танзании выросло до 19 — СМИ Citizen: число жертв после падения пассажирского самолета в Танзании достигло 19 YouTube

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Количество жертв при крушении пассажирского самолета Precision Air в Танзании достигло 19 человек. Об этом сообщил портал Citizen.

По сообщению издания, рано утром 6 ноября самолет готовился к посадке в аэропорту Букоба, когда рухнул в озеро Виктория.

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«Было подтверждено, что девятнадцать человек погибли. <…> Среди погибших есть бортпроводники и пассажиры», — сказано в материале.

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По словам сотрудников портала, пока неясно, были ли все погибшие пассажирами самолета. Есть вероятность, что среди жертв есть люди из спасательной команды.

Данные о количестве погибших подтвердил премьер-министр Кассим Маджалива. Он прибыл на место крушения спустя несколько часов после катастрофы.

На борту самолета, по разным сведения, было от 39 до 53 человек. Среди них четыре члена экипажа. Воздушное судно направлялось из Дар-эс-Салама в Букобу.

В сети есть кадры с места происшествия.