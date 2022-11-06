Самолет с 53 людьми на борту упал в озеро в Танзании | 360°

Мир 06 ноября 2022, 12:17 Самолет с 53 людьми на борту упал в озеро в Танзании Авиакомпания Precision Air: самолет с 53 людьми на борту упал в озеро Виктория в Танзании

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Самолет крупной танзанийской авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория. Об этом компания сообщила в Twitter.

Подробностей практически нет. Уточняется лишь, что все случилось 6 ноября и воздушное судно направлялось из Дар-эс-Салама в Букобу.

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«На место происшествия была направлена спасательная команда», — добавили в Precision Air.

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Немного неофициальных дополнительных данных есть у местных СМИ. Канал Tanzania Business Insight сообщил, что удалось спасти 15 человек. Всего, по информации СМИ, на борту было 49 пассажиров и четыре члена экипажа. О судьбе остальных ничего не известно.

Самолет рухнул при попытке приземления в аэропорту. В момент посадки в районе аэропорта Букобы было очень ветрено, написало Reuters.

В Сети появились кадры с места происшествия.