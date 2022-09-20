Более 10 человек отравились угарным газом в кафе Дербента | 360°

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Более 10 человек отравились угарным газом в кафе Дербента

Главврач больницы в Дербенте: 12 человек отравились угарным газом в кафе

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В кафе, расположенном в дагестанском городе Дербент, 12 человек отравились угарным газом. Об этом ТАСС сообщил главврач ЦГБ Дербента Девлетхан Мирзаханов.

При этом в пресс-службе МВД Дагестана заявили, что в результате инцидента пострадали 13 человек. Состояние трех человек оценивается как критическое, сообщило РИА «Новости».

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Информация об отравлении людей поступила в ведомство вечером 19 сентября. Среди пострадавших  — четверо детей. Предварительной причиной отравления назвали неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

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В августе в Нижегородской области двое мужчин попали в больницу. Медики зафиксировали у них признаки отравления сероводородом.

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