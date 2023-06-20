Происшествия 20 июня 2023, 17:00 Число жертв отравления ядовитым сидром в Самарской области достигло 12 человек Самарский Минздрав сообщил о 12 погибших от отравления ядовитым сидром РИА «Новости»

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В Самарской области увеличилось число погибших от отравления суррогатным сидром. По данным регионального Минздрава, из-за ядовитого напитка скончались 12 человек, сообщил ТАСС.

В ведомстве уточнили, что 14 отравившихся уже выписали из больниц. Жизни 12 пациентов врачи не смогли спасти. Под наблюдением врачей остается один человек. Он находится в тяжелом состоянии.

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На минувшей неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко озвучивал общее число пострадавших из-за суррогатного сидра в стране. По его информации, отравились 106 россиян, 36 из них скончались, сообщил RT.

По информации Telegram-канала Baza, среди погибших от отравления есть 17-летняя жительница Пензы. За ее жизнь боролись две недели.

Установлено, что сидр произвели в Самарской области. После волны отравлений в ряде регионов страны продукцию этой компании запретили к обороту на всей территории России.