Число жертв крушения самолета в Судане выросло до 18 человек

По словам генерала, среди 18 человек, находившихся на борту, были семь членов экипажа, трое судей и восемь гражданских лиц, в том числе четверо детей. В результате крушения никто не выжил.

Ан-12 вылетел в Хартум из аэропорта Эль-Генейны в провинции Западный Дарфур. Самолет разбился спустя пять минут после взлета, в нескольких километрах от аэропорта. Вылет происходил ночью.

До этого Ан-12 привез в Дарфур медикаменты и продовольствие и отправился в обратный рейс в столицу Судана.

Большая часть военного и гражданского флота страны состоит из старых советских самолетов, у которых не редки технические проблемы.

На самолете, который потерпел крушение, должны были лететь глава Минюста и генпрокурор Судана. Однако в последний момент они отказались из-за работы.