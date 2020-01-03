    03 января 2020, 01:38

    Число жертв крушения самолета в Судане выросло до 18 человек

    Кирилл Фролов

    Жертвами крушения самолета Ан-12 армии Судана стали 18 человек. Об этом агентству AFP рассказал представитель вооруженных сил страны генерал Амер Мухаммед аль-Хасан. Ранее сообщалось о 15 погибших.
    Число жертв крушения самолета в Судане выросло до 18 человек

    По словам генерала, среди 18 человек, находившихся на борту, были семь членов экипажа, трое судей и восемь гражданских лиц, в том числе четверо детей. В результате крушения никто не выжил.

    Ан-12 вылетел в Хартум из аэропорта Эль-Генейны в провинции Западный Дарфур. Самолет разбился спустя пять минут после взлета, в нескольких километрах от аэропорта. Вылет происходил ночью.

    До этого Ан-12 привез в Дарфур медикаменты и продовольствие и отправился в обратный рейс в столицу Судана.

    Большая часть военного и гражданского флота страны состоит из старых советских самолетов, у которых не редки технические проблемы.

    На самолете, который потерпел крушение, должны были лететь глава Минюста и генпрокурор Судана. Однако в последний момент они отказались из-за работы.