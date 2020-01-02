02 января 2020, 22:42
При крушении военного самолета в Судане погибли 15 человек
На западе Судана разбился военный самолет Ан-12. Жертвами крушения стали 15 человек, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Самолет потерпел крушение в городе Эль-Генейна, административном центре провинции Западный Дарфур. Погибли все, кто находился на борту.
По данным телеканала, лайнер рухнул сразу же после взлета примерно в пяти километрах от аэропорта. Помимо экипажа в салоне находились местные чиновники — три судьи и сотрудник Всемирной продовольственной программы ООН.
Другие подробности пока не известны.
В сети появилось фотографии с места ЧП. Судя по кадрам, снятым очевидцами, после падения самолет загорелся. Пожар полностью уничтожил Ан-12.