При крушении военного самолета в Судане погибли 15 человек

Самолет потерпел крушение в городе Эль-Генейна, административном центре провинции Западный Дарфур. Погибли все, кто находился на борту.

По данным телеканала, лайнер рухнул сразу же после взлета примерно в пяти километрах от аэропорта. Помимо экипажа в салоне находились местные чиновники — три судьи и сотрудник Всемирной продовольственной программы ООН.

Другие подробности пока не известны.

В сети появилось фотографии с места ЧП. Судя по кадрам, снятым очевидцами, после падения самолет загорелся. Пожар полностью уничтожил Ан-12.