    02 января 2020, 22:42

    При крушении военного самолета в Судане погибли 15 человек

    Кирилл Фролов

    На западе Судана разбился военный самолет Ан-12. Жертвами крушения стали 15 человек, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
    При крушении военного самолета в Судане погибли 15 человек

    Самолет потерпел крушение в городе Эль-Генейна, административном центре провинции Западный Дарфур. Погибли все, кто находился на борту.

    По данным телеканала, лайнер рухнул сразу же после взлета примерно в пяти километрах от аэропорта. Помимо экипажа в салоне находились местные чиновники — три судьи и сотрудник Всемирной продовольственной программы ООН.

    Другие подробности пока не известны.

    В сети появилось фотографии с места ЧП. Судя по кадрам, снятым очевидцами, после падения самолет загорелся. Пожар полностью уничтожил Ан-12.