Происшествия 10 июня 2023, 20:33 Число жертв ядовитого сидра выросло до трех в Нижегородской области Третий человек умер в Нижегородской области после отравления суррогатным алкоголем РИА «Новости»

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Еще один человек умер в Нижегородской области после отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

«К сожалению, один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента», — сообщил глава областного министерства.

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Причиной смерти стала прогрессирующая полиорганная недостаточность. Таким образом в регионе от опасного напитка умерли уже три человека.

В больнице на данный момент остается один пострадавший. Он находится в крайне тяжелом состоянии и продолжает получать интенсивное лечение в реанимации.

Всего же в Нижегородской области зарегистрировано шесть человек, отравившихся поддельным сидром.

Ранее в Шадринске Курганской области зарегистрировали второй случай отравления метанолом после употребления сидра. Местный житель попал в реанимацию после употребления напитка. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.