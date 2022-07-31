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    31 июля 2022, 08:35

    Руководство Севастополя прибыло на место атаки ВСУ по Черноморскому флоту РФ

    Глава Севастополя Развозжаев приехал приехал на место атаки ВСУ у Штаба Черноморского флота РФ

    Александр Иванов

    ВСУ атаковали Штаб Черноморского флота ВС России. На место удара прибыл губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил об этом в Telegram-канале.

    Руководство Севастополя прибыло на место атаки ВСУ по Черноморскому флоту РФ

    «Нахожусь с утра в Штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются», — написал он.

    Руководство Севастополя прибыло на место атаки ВСУ по Черноморскому флоту РФ | Изображение 1Источник фото: t.me/razvozhaev

    Также Развожаев напомнил, что в городе отменили все праздничные мероприятия ко дню Военно-морского флота. На такой шаг пошли из-за соображений безопасности. Глава города призвал местное население сохранять спокойствие. Также он посоветовал жителям и гостям Севастополя по возможности не покидать жилища.

    Руководство Севастополя прибыло на место атаки ВСУ по Черноморскому флоту РФ | Изображение 2Источник фото: t.me/razvozhaev

    ВСУ атаковали Штаб Черноморского флота утром 31 июля с беспилотника. В результате прилета вражеских боеприпасов пострадали пять сотрудников Штаба. По словам Развожаева, им уже оказали медицинскую помощь

    Также глава Севастополя заявил, что ударом по «нацисты решили испортить День военно-морского флота». Этот праздник традиционно отмечают в последний день июля, 31 числа.