Руководство Севастополя прибыло на место атаки ВСУ по Черноморскому флоту РФ

ВСУ атаковали Штаб Черноморского флота ВС России. На место удара прибыл губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил об этом в Telegram-канале.

«Нахожусь с утра в Штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются», — написал он.

Источник фото: t.me/razvozhaev

Также Развожаев напомнил, что в городе отменили все праздничные мероприятия ко дню Военно-морского флота. На такой шаг пошли из-за соображений безопасности. Глава города призвал местное население сохранять спокойствие. Также он посоветовал жителям и гостям Севастополя по возможности не покидать жилища.

Источник фото: t.me/razvozhaev

ВСУ атаковали Штаб Черноморского флота утром 31 июля с беспилотника. В результате прилета вражеских боеприпасов пострадали пять сотрудников Штаба. По словам Развожаева, им уже оказали медицинскую помощь

Также глава Севастополя заявил, что ударом по «нацисты решили испортить День военно-морского флота». Этот праздник традиционно отмечают в последний день июля, 31 числа.