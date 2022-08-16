Число поврежденных лесным пожаром зданий в Ростовской области выросло до 60

В станице Верхнекундрюченской в Ростовской области продолжает распространяться крупный лесной пожар. Число поврежденных огнем строений увеличилось до 60. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Горят хозпостройки и жилые дома. В районе пожара распространению огня способствует порывистый ветер до 25 метров в секунду.

К тушению привлекли авиацию: МИ-8 и ИЛ-76. Из зоны пожара эвакуировали 65 местных жителей. По данным местных пабликов, с огнем пожарным помогают бороться добровольцы.

За ночь площадь возгорания увеличилась с 30 до 124 гектаров. Пожар начался 15 августа на территории Нижнекундрюченского участкового лесничества. Спасателей вызвали на место в 14:30. По информации Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, огонь перекинулся на земли лесного фонда с сопредельной территории — колхозного леса.