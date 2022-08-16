Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась в 4 раза

Спасатели продолжили тушить лесной пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области. За ночь его площадь увеличилась с 30 до 124 гектаров, огонь перешел на 32 постройки, сообщило РИА «Новости».

Пожар начался 15 августа на территории Нижнекундрюченского участкового лесничества. Спасателей вызвали на место в 14:30. По информации Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, огонь перекинулся на земли лесного фонда с сопредельной территории — колхозного леса.

На месте создали оперативный штаб, на территории Усть-Донского района ввели режим ЧС. Тушение осложнял ветер с порывами до 20 метров в секунду, сильная жара и рельеф. В 20:05 площадь пожара составила 30 гектаров леса, 15 из которых — верховой пожар.

В 04:00 16 августа на ликвидацию пожара направили Ил-76 МЧС России, который способен за один раз сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды. К работе привлекли более 300 человек и 90 единиц техники.

«В результате перехода верхового огня повреждено 32 строения. Общая площадь пожара увеличилась до 124 гектаров», — сообщили агентству в МЧС России.