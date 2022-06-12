Число пострадавших во время фаер-шоу под Воронежем выросло до пяти

Горящая веревка отскочила в толпу зрителей во время огненного шоу в селе Каширское Воронежской области. Ожоги получили пять человек. Среди них ребенок, сообщило РИА «Новости».

Пять человек, включая одного ребенка, получили ожоги во время фаер-шоу под Воронежем, привело агентство сообщение местного департамента здравоохранения.

Все произошло на празднике района 11 июня.

В апреле фаер-шоу в Миассе едва не обернулось трагедией. Артист показывал очередной трюк — раскручивание горящих шин. В какой-то момент он не удержал один из снарядов и предмет улетел в толпу. Шина попала по одной из зрительниц.