Артист файер-шоу случайно метнул горящую шину в зрительницу в Миассе и сбежал

Файер-шоу в Миассе едва не обернулось трагедией. Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Артист показывал очередной трюк — раскручивание горящих шин. В какой-то момент он не удержал один из снарядов, и предмет улетел в толпу. Шина попала по одной из зрительниц.

Авторы Telegram-канала сообщили, что женщина серьезно пострадала — у нее сильные ожоги лица и рук. Зрительницу доставили в местный травмпункт, оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой. О ее текущем состоянии ничего неизвестно.

Незадачливого артиста уже ищут правоохранители. О том, какое обвинение ему могут вменить, пока не сообщается.

В сообществе «Наш Челябинск» в «Одноклассниках» написали, что такое файер-шоу — ежегодная традиция. Также авторы паблика отметили, что сам артист скрылся в неизвестном направлении после попадания шины в толпу.

Недавно огненный фестиваль прошел в Индии. Местные жители бросали друг в друга подожженные предметы. Таким образом они почтили богиню Кали.