Происшествия 20 апреля 2024, 23:13 Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье выросло Число пострадавших в маршрутке в результате ДТП в Щелкове выросло до 15 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки в Щелкове увеличилось до 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В результате происшествия пострадали 15 человек — пассажиры рейсового автобуса и водитель, им оказывается медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

Реклама

Ход и результаты проверки по факту происшествия находятся под контролем прокуратуры.

Ранее стало известно, что в результате ДТП на 37-м километре автодороги М-7 «Волга» в Щелковском районе Московской области несколько человек получили телесные повреждения. Согласно предварительным данным, маршрутка столкнулась с грузовиком из-за несоблюдения дистанции.

Накануне, 19 апреля, сообщалось о гибели мотоциклиста в аварии с грузовиком в Ставропольском крае на автодороге Ставрополь — Аэропорт.