Происшествия 08 апреля 2024, 09:36 Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 26 Минздрав Самарской области: число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 26 РИА «Новости»

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Количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Самарской области, которое произошло в ночь на 8 апреля, увеличилось до 26 человек, сообщили в региональном Минздраве. Об этом написало РИА «Новости».

По данным ведомства, два человека погибли. Четырем пострадавшим оказали амбулаторную помощь, еще 22 человека госпитализировали. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

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Авария произошла на 26-м километре дороги Урал — Муханово. Автобус Scania двигался на большой скорости и при повороте выехал с дороги, после чего опрокинулся.

Еще одно смертельное ДТП с участием автобуса произошло в понедельник в Кургане. Там водитель ПАЗ врезался в Lada Priora, погиб пассажир легковушки.