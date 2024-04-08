Происшествия 08 апреля 2024, 07:56 Смертельное ДТП с участием автобуса ПАЗ произошло в Кургане Один человек погиб в ДТП с участием автобуса в Кургане Пресс-служба ГИБДД УМВД по Кургану / Telegram

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Утром 8 апреля на улице Ленина в Кургане произошла авария, столкнулись автобус ПАЗ и Lada Priora. В результате погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД по Кургану.

По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, находившийся за рулем ПАЗ, при повороте столкнулся с Lada Priora. Управлявший легковушкой мужчина 2005 года рождения получил травмы.

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Его пассажир — 2002 года рождения скончался на месте. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее в Самарской области автобус с пассажирами съехал с трассы и опрокинулся в кювет. Жертвами аварии стали два человека.