Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иркутском выросло до 10

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Иркутской области. Число пострадавших в аварии выросло до 10 человек, трое находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Автобус ПАЗ, который перевернулся на автодороге «Промышленное шоссе», вез работников ООО «Байкальская энергетическая компания». Об этом ТАСС рассказали в прокуратуре Иркутской области.

«Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда на предприятии», — уточнили в ведомстве. По ее результатам примут соответствующие меры.

В прокуратуре добавили, что в результате ДТП пострадали шесть человек. Позже в пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что число пострадавших выросло до 10 человек.

«Всего пострадали десять человек. Они были доставлены в больницу», — пояснили медики. Троих госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще семь пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Тяжелых травм, по предварительным данным, ни у кого нет. Всего в салоне автобуса находились 22 человека. Тех, кто не получил в ДТП никаких травм, доставили к месту работы другим транспортом.