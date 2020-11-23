Пять человек пострадали после ДТП с автобусом на иркутской трассе

В Иркутской области перевернулся автобус, который вез работников одного из предприятий. Пострадали пять человек.

Авария произошла утром 23 ноября в Усть-Илимске, на автодороге «Промышленное шоссе», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Известно, что 47-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением на третьем километре трассы. Транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось.

«В результате аварии за медицинской помощью обратились пять пассажиров», — уточнили в полиции.

На минувших выходных в Москве ДТП устроили Lada и частный пассажирский автобус. Погиб сидевший в легковой машине человек.