23 ноября 2020, 06:47
Пять человек пострадали после ДТП с автобусом на иркутской трассе
В Иркутской области перевернулся автобус, который вез работников одного из предприятий. Пострадали пять человек.
Авария произошла утром 23 ноября в Усть-Илимске, на автодороге «Промышленное шоссе», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Известно, что 47-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением на третьем километре трассы. Транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось.
«В результате аварии за медицинской помощью обратились пять пассажиров», — уточнили в полиции.
На минувших выходных в Москве ДТП устроили Lada и частный пассажирский автобус. Погиб сидевший в легковой машине человек.