Происшествия 11 декабря 2022, 20:35 Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до девяти Прокуратура сообщила о 9 пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области Пресс-служба МВД

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Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль в Свердловской области. Региональная прокуратура сообщила в Telegram-канале о девяти пострадавших, ранее было известно о пяти.

По данным ведомства, днем 11 декабря водитель автомобиля Land Cruiser 200 на 235-м километре автодороги Екатеринбург — Серов не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Иномарка лоб в лоб столкнулась с междугородным автобусом, который следовал в Екатеринбург.

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В момент аварии в автобусе ехали 27 пассажиров. Водитель автомобиля погиб. Девяти пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь, четырех из них госпитализировали.

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Прокуратура оценит качество выполнения работ по зимнему содержанию дорог. По результатам проверки примут соответствующие меры.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Специалисты проведут экспертизы для проверки погибшего водителя на употребление алкоголя и наркотиков.