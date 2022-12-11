Происшествия 11 декабря 2022, 17:05 Водитель внедорожника погиб при столкновении с автобусом на уральской трассе МВД заявило об одном погибшем и пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области Пресс-служба МВД

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Внедорожник Land Cruiser 200 столкнулся с пассажирским автобусом Yutong на 235-м километре автодороги Екатеринбург — Серов. В результате аварии владелец иномарки скончался на месте, четверо пассажиров автобуса и водитель получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

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В ведомстве уточнили, что автобус ехал по маршруту Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург. В салоне находились 27 пассажиров. Пострадавших доставил в местную больницу, где им оказали необходимую помощь.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

По предварительным данным, водитель внедорожника на скорости выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. В ведомстве подчеркнули, что владелец Land Cruiser не учел сложные погодные условия во время движения.

Все обстоятельства аварии на месте выясняет следственно-оперативная группа. Специалисты уже назначили экспертизы для проверки погибшего водителя иномарки на употребление алкоголя и наркотиков. По итогам проверки в ведомстве примут решение о заведении уголовного дела.

Движение транспорта по трассе временно ограничили одной полосой. Поток регулируют инспекторы ДПС.