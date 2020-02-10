Число пострадавших в аварии в Кузбассе возросло до 41

Медики уточнили общее число пострадавших в ДТП фуры и автобуса. Все произошло 9 февраля в 10 километрах от Анжеро-Судженска в районе села Терентьевка в Кузбассе. Всего в аварии пострадал 41 человек.

Двоим выжить не удалось. На месте происшествия погиб водитель большегруза. Позже в больнице во время операции умерла женщина 1948 года рождения. Всего были госпитализированы 15 человек, в том числе 17-летний подросток. На амбулаторное лечение направили 24 пассажиров автобуса, в их числе — шестеро несовершеннолетних.

«Из Анжеро-Судженской городской больницы были эвакуированы 10 человек», — рассказал пресс-секретарь центра медицины катастроф Антон Дужик. Его слова привел сайт издания «Кузбасс».

Кемеровские следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Правоохранителям предстоит установить, были ли нарушены правила перевозки пассажиров. Ожидается, что будет проведена автотехническая экспертиза, которая уточнит техническое состояние вышедшего в линию автобуса. Расследование уголовного дела продолжается.