Пассажирский автобус столкнулся с фурой в Кузбассе. Пострадали 38 человек

Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе в Кузбассе. Погибли два человека, 38 —пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ частью 2 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным авария произошло на 60-м километре трассы Анжеро-Судженск — Кемерово. Водитель большегруза погиб, четверо пассажиров автобуса были доставлены в больницу. Позже 71-летняя женщина скончалась на операционном столе.

«Еще пять пострадавших обратились в травмпункты Кемерово. Все — амбулаторно. Таким образом, (количество — ред.) пострадавших достигло 38, не считая двух погибших», — пояснил пресс-секретарь центра в разговоре с РИА «Новости». Ранее собеседник агентства сообщал, что в ДТП пострадали 33 человека.