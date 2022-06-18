Число пострадавших в аварии на Кубани увеличилось до 13

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани, в котором ехали студенты, возросло до 13 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей пресс-службы МВД Краснодарского края.

Всех пострадавших доставили в больницу. Изначально сообщалось об 11 пассажирах, получивших травмы различной степени тяжести.

«В момент ДТП в салоне автобуса находился 21 человек, в настоящий момент 13 человек с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили представители пресс-службы МВД Краснодарского края.

На место аварии уже прибыли сотрудники ГИБДД. Представители регионального МВД пообещали выяснить все детали ДТП.

Ранее стало известно, что туристический автобус врезался в дерево на Кубани. Первоначальной причиной аварии назвали отказ тормозной системы. Сообщалось, что из-за этих неполадок автобус повредил несколько машин и в итоге съехал на обочину. Предположительно, в ТС находились ехавшие на практику студенты.