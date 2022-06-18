Более 10 человек пострадали в аварии с туристическим автобусом на Кубани

Автобус с туристами на Кубани врезался в дерево из-за отказа тормозной системы. В аварии пострадали 11 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

«Предварительно установлено, что туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части», — сообщили представители ведомства.

Они отметили, что всего в автобусе находились 22 человека. Из них 11 получили травы разной степени тяжести. Водитель автобуса — в тяжелом состоянии. На данный момент погибших нет.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что в автобусе находились студенты. Они ехали на практику.

На кадрах видно, что на обочину съехали и другие автомобили, попавшие в ДТП. Один из них перевернулся и получил серьезные повреждения.

Все обстоятельства ДТП утоняются.