Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Эвенкии возросло до 16

Минздрав Красноярского края обновил данные о числе пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкии. Различные травмы получили 16 человек.

«Пострадали 16 человек, из них пять госпитализированы», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Там уточнили, что у троих зафиксированы ушибы легкой степени, у двоих — переломы. При этом их жизни ничего не угрожает. Ранее речь шла о 15 пострадавших.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» жестко приземлился в Эвенкии утром 25 декабря. Ми-8 летел из Байкита (Эвенкийский район Красноярского края) на Юрубченское нефтяное месторождение. На борту находились 24 человека, среди них три члена экипажа.

Причиной ЧП называют плохие погодные условия. При взлете вертолет попал в снежный вихрь. В результате жесткого приземления транспортное средство повредило хвостовую балку и винт. После случившегося МЧС ввело в регионе режим ЧС. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ открыло уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.