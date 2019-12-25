25 декабря 2019, 12:30
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Эвенкии увеличилось до 15
Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае пострадали 15 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
«За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы. Остальным назначено амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве. Ранее в Минздраве сообщили о шести раненых. В медицинских службах агентству рассказали о 12 пострадавших, которые обратились к врачам. Тяжелых среди них нет.