Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Эвенкии увеличилось до 15

«За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы. Остальным назначено амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве. Ранее в Минздраве сообщили о шести раненых. В медицинских службах агентству рассказали о 12 пострадавших, которые обратились к врачам. Тяжелых среди них нет.